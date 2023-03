Mit dem Ziel eine „führende europäische Bausoftwaregruppe“ aufzubauen, gaben Mitte März 2023 die Unternehmen Pro4all und PMG geben ihren strategischen Zusammenschluss bekannt. Der Zusammenschluss ist der erste Schritt in der internationalen Buy-and-Build-Strategie von Pro4all, seit sich das Management mit dem strategischen Software-Investor Main Capital Partners ("Main") zusammengetan hat.

Durch den Zusammenschluss von Pro4all und PMG wird die Gruppe künftig über einen diversifizierten Kund*innenstamm von mehr als 1.000 Akteur*innen aus der Bau- und Immobilienbranche verfügen. Diese Marktpräsenz in den Benelux- und DACH-Regionen will man nutzen, um auch die Expansion in andere europäische Länder voranzutreiben. Darüber hinaus sehen die Unternehmen Chancen für ein starkes und einzigartiges kombiniertes Produktangebot, das gut positioniert ist, um die Bauindustrie beim Digitalisierungsprozess zu unterstützen.