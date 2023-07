Produktionsausbau für CO2-reduziertes Floatglas

Das neue Floatglas von AGC erzeugt laut Hersteller weniger als sieben Kilogramm CO 2 pro Quadratmeter bei vier Millimeter Glasdicke. Das bedeutet einen um mehr als 40 Prozent reduzierten CO 2 -Fußabdruck. Nach dem Standort Moustier in Belgien startete nun die zweite Produktionsstätte Seingbouse in Frankreich die Produktion des klimafreundlicheren Glases.

Mit der Inbetriebnahme dieser zusätzlichen Produktionskapazitäten erweiterte AGC die Auswahl der CO 2 -reduzierten Produktvarianten von "Stratobel" (Sicherheitsglas), "Stratophone" (Lärmschutzglas), "iplus" (Wärmedämmglas) und den Sonnenschutzgläsern "Stopray" und "Energy" um vorspannbare Schichten (T-Coatings). Die gesamte Palette ist jetzt in allen Dicken von vier bis acht Millimeter erhältlich.