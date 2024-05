Herr Passer, der europäische Green Deal gilt auch für die Bauwirtschaft: Bis 2050 sollen die Netto-CO2-Emissionen des Sektors auf null gesenkt werden. Wie gut sind wir in Österreich unterwegs, um dieses Ziel erreichen?

Alexander Passer: Nicht so gut, wie es notwendig wäre. Wenn wir so weitermachen wie bislang, werden wir es nicht schaffen. In anderen Worten: Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, sind deutlich größere Anstrengungen und eine klare Strategie notwendig.

Können Sie das näher erläutern?

Passer: Nehmen Sie das Beispiel der Sanierung. Um das Net-Zero-Ziel zu schaffen, müssen alle bestehenden Gebäude saniert und dekarbonisiert werden. Derzeit dümpelt die Sanierungsquote aber bei rund einem Prozent herum. Bei diesem Tempo werden wir 100 Jahre benötigen, bis alle Gebäude saniert sind.

Gut, das ist zu langsam. Aber das Tempo wird sich jetzt vermutlich deutlich erhöhen. Bund und Länder haben die Förderungen für thermische Sanierungen signifikant angehoben.

Passer: Ja, die Fördergelder sind erhöht worden. Das ist gut. Aber es reicht nicht aus, um die Sanierungsquote in der notwendigen Geschwindigkeit und vor allem Qualität auf das notwendige Maß zu erhöhen. Es gilt Qualität vor Quantität. Ich sehe immer noch zwei Probleme. Erstens: Die Fördergelder sind hoch, aber nicht ausreichend hoch. Zweitens: Die Vorgaben für die thermische Sanierung sind zu wenig anspruchsvoll.