PV: Sonnenstrom mit viel Luft nach oben

PV: Niederösterreich klare Nummer eins

Die kleinräumige Struktur Österreichs und der hohe Anteil an Einfamilienhäusern bieten ideale Bedingungen für den großflächigen Einsatz von Photovoltaik. Vergleicht man die Bundesländer, unter Berücksichtigung ihrer Größe, so ist der PV-Ausbau in Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg und im Burgenland am weitesten fortgeschritten. In Salzburg, Kärnten und Tirol gibt es besonderen Aufholbedarf.

Den höchsten Einfamilienhausanteil hat das Burgenland mit 68,5 Prozent. Darauf folgt das flächenmäßig größte Bundesland Niederösterreich mit 52,2 Prozent. Auf Platz eins in Sachen Sonnenstrom liegt Niederösterreich bei einer installierten PV-Leistung von 628 MWp, knapp gefolgt von Oberösterreich mit 611 MWp. Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil an PV-Anlagen liegt dafür in Oberösterreich: In St. Stefan-Afiesl (Bezirk Rohrbach) verfügt jeder dritte Haushalt über eine PV-Anlage.

Abgesehen davon, dass Niederösterreich den höchsten Anteil an Haushalten in Österreich hat (ca. 18,4 Prozent), sind laut Nikolas Jonas, Geschäftsführer der Solarplattform Otovo, auch die verhältnismäßig einfachen Behördengänge mitunter ein Grund für die PV-Stärke des Bundeslandes: "Tagtäglich sprechen wir mit Endkund*innen in allen Bundesländern. Obwohl die Prozesse laufend weiterentwickelt werden, merkt man im Austausch immer noch, dass die Hürden zu groß sind. Desto einfacher die bürokratischen Prozesse, desto eher steigen Verbraucher*innen auf Photovoltaik um – das zeigt sich besonders in Niederösterreich, wo die Behördengänge am einfachsten gestaltet sind."