Rekord im Neubau erwartet

Gewerbliche Bauträger dominieren

"Betrachtet man den Zeitraum von 2021 bis 2023, werden österreichweit 63 Prozent und damit rund drei Fünftel der Wohnbauleistung durch gewerbliche Wohnbauträger erbracht – hauptsächlich im Eigentumsbereich“, so Alexander Bosak, Gründer und Geschäftsführer Exploreal. Die gemeinnützigen Genossenschaften bringen über drei Viertel ihrer Wohneinheiten als reine Mietobjekte auf den Markt. Die regionalen Unterschiede in den Bundesländern sind allerdings erheblich. "So dominieren im Burgenland die gemeinnützigen Bauträger mit 80 Prozent der Neubauleistung, während in Vorarlberg die gleiche Größenordnung, nämlich knapp 80 Prozent, auf gewerbliche Bauträger fällt", so Bosak. Am nächsten kommt dem Burgenland noch Niederösterreich, wo die Gemeinnützigen 58 Prozent des Marktes abdecken. Vorarlberg, als Land der gewerblichen Bauträger wird gefolgt von Kärnten mit 77 Prozent Anteil der gewerblichen Projektentwickler, 72 Prozent sind es in Wien, und 74 in der Steiermark.