Pascal Decker ist seit 1995 in der Saint-Gobain Gruppe tätig und war bereits in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen, überwiegend im Bereich Mineralwolle, in den Bereichen Produktion, Technical & Industrial Performance und General Management in verschiedenen Ländern, einschließlich Deutschland, tätig.

"Es freut mich sehr, dass wir mit Pascal Decker einen erfahrenen Top-Manager aus einem benachbarten, ähnlich strukturierten industriellen Bereich von Saint-Gobain gewinnen konnten. Ich bedanke mich bei Dr. Stephan Kranz für sein großes Engagement und die erfolgreiche Arbeit in über 20 Jahren Tätigkeit für Saint-Gobain in Deutschland und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute", so Raimund Heinl, CEO Saint-Gobain Deutschland und Österreich.

(bt)