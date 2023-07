Baukonjunktur bricht ein

„Vor allem der private Wohnungs- und Hausbau ist bereits stark eingebrochen“, so Robert Jägersberger, Bundesinnungsmeister Bau in der WKÖ. Als Gründe nennt er stark gestiegene Material- und Personalkosten, höhere Kreditzinsen, den erschwerten Zugang zu Wohnbaufinanzierungen und hohe Grundstückskosten. Wurden im Jahr 2019 noch knapp 70.000 Baubewilligungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser erteilt, so sei diese Zahl im abgelaufenen Jahr 2022 bereits auf knapp 47.000 Einheiten gesunken. Für 2023 und 2024 werden sogar nur noch rund 41.000 Genehmigungen erwartet.

Und das dürfte noch zu hoch gegriffen sein, denn: „Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen ist damit zu rechnen, dass nicht einmal die Hälfte der genehmigten Objekte tatsächlich realisiert wird“, so Jägersberger. Bei den geförderten Genossenschaftswohnungen dürften heuer sogar bis zu 90 Prozent der geplanten Projekte auf Eis gelegt werden. Das wirke sich massiv auf nachgelagerte Branchen im Handwerk und Gewerbe, aber auch auf Zulieferer wie die Stein-, Keramik-, Ziegel- oder Betonindustrie aus. Bereits seit Jahresbeginn sei die Beschäftigung in den Baubranchen rückläufig. Jägersberger rechnet mit „mindestens zwei schwierigen Jahren“ und fordert daher rasche und wirksame Gegenmaßnahmen in drei Bereichen.