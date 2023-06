Schweizer Solarhersteller Megasol expandiert

Das erste Gebäude, das mit dem Indach-Solarsystem "Level" von Megasol ausgestattet wurde, war der Hauptsitz des Baustoffherstellers Sika in Zürich. Das war im Jahr 2017. Nun läuft die Internationalisierung von "Level" im großen Stil an, erklärt Michael Reist, Verantwortlicher Public Relations von Megasol: "Aufgrund seiner eleganten Optik, seiner hohen Lebensdauer und dem guten Preis-Leistungsverhältnis erfreut sich Level auch im Ausland größter Beliebtheit. Deshalb haben wir die Produktionskapazitäten massiv ausgeweitet. Die bisherige Warteliste in der Schweiz entfällt und auch Projekte im Ausland können sofort ab Lager umgesetzt werden."