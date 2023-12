Viele Gründe für die Insolvenz

Als Hauptursache für ihre Zahlungsunfähigkeit führt die BAI laut AKV „die aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, nämlich die massive Anhebung des EZB-Leitzinses, die hohe Inflation sowie die KIM-Verordnung“, ins Treffen. Die BAI habe im Jahr 2023 einen Umsatzeinbruch von rund EUR 2,5 Mio. zu verzeichnen gehabt.

Die BAI ist nicht die erste Beteiligung aus dem Signa-Imperium, dass Signa-Holding in die Insolvenz gefolgt ist. Mitte Dezember hatten bereits zwei österreichische Konzerngesellschaften diesen Weg einschlagen müssen: die SIGNA Informationstechnologie GmbH, sie stellt Hard- und Software her, und die Leiki Einrichtung Holding GmbH – sie wurde gegründet, um die Beteiligung an der Möbelhandels-Gruppe Leiner & kika zu halten. Laut einem Bericht des deutschen Manager Magazins wird zudem derzeit am Insolvenzantrag für die Signa Prime gearbeitet. Die Gesellschaft gilt als das Gustostückerl im Signa-Geflecht. In der Signa Prime sind prestigeträchtige Immobilien gebündelt. Dazu zählen in Wien das Kaufhaus „Lamarr“, das derzeit auf der Mariahilfer Straße errichtet wird, das Luxushotel Park Hyatt oder das Goldene Quartier – dazu kommen Top-Immobilien wie das KaDeWe in Berlin sowie die derzeit stillstehenden Bauprojekte Elbtower in Hamburg und Alte Akademie in München.

In den letzten Tagen haben sich Gerüchte verdichtet, dass die Arbeiten am Lamarr-Projekt ebenfalls – zumindest vorübergehend – auf Eis gelegt worden sind. Anrainer berichten von einer Baupause. Auf Anfrage des ORF gab es hierzu keine Stellungnahme der Signa Holding. Zuletzt wurde immer wieder beteuert, dass alles nach Plan laufe. Das Lamarr soll laut Zeitplan im Frühjahr 2025 eröffnet werden.