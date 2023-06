"Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt", erklärt Innovationsforscher Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. 550 Mittelständler hatten sich beworben.

Auch Sita stellte sich der Herausforderung und konnte sich durchsetzen. Die Produkte und Systeme, entwickelt nach dem "Sitaleicht"-Konzept, kommen in ganz Europa zum Einsatz – vielerorts läuft der Regen in Sita Gullys. Inzwischen vertreibt das Unternehmen mit 116 Mitarbeiter*innen plus Außendienst über 2.000 Produkte – primär für die Entwässerung von flachen Dächern.

