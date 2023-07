SKE übernimmt Verantwortung

Der offizielle Spatenstich zu Europas größtem Logistikzentrum für Stromspeicherlösungen und Photovoltaik-Produkte fand am 13. Juli 2023 statt. Mit dabei waren zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. „Oberösterreich ist beim Klimaschutz mit hohem Tempo unterwegs. Wir sind schon jetzt Nummer 1 bei Wasserkraft, bei der Nutzung von Biomasse und vor allem im Bereich Solarenergie. Auf unserem Weg in Richtung eines klimafitten Wirtschaftsstandortes ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen wie die SKE Engineering GmbH Verantwortung übernehmen und gerade in diesen Zukunftsbereichen vorangehen. Mit ihren Produkten und Stromspeicherlösungen trägt SKE weit über die Landesgrenzen hinaus zur Energiewende in Europa bei. Das neue energieautarke Ausbildungs- und Logistikzentrum bei uns in Oberösterreich tut nicht nur der Umwelt gut, sondern ist mit 450 neu entstehenden Arbeitsplätzen auch ein starkes Zeichen für das Vertrauen in den Standort Oberösterreich“, unterstreicht Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer.“