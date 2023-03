Smart Home Überblick: Intelligente Haustechnik

Mehr Komfort, höhere Sicherheit und Effizienz – Smart Home verspricht, die Zukunft des Wohnens zu sein. Die Ursprünge der Vision vom intelligenten Wohnen, also von einer Umgebung, die Bewohner*innen aktiv und automatisiert unterstützt, liegen weit zurück. So erschien bereits im Jahr 1939 im "Popular Mechanics Magazine" ein Artikel über "Das elektrische Haus der Zukunft". In diesem wird ein vernetztes Haus beschrieben, in dem sich Türen automatisch öffnen, Gäste vom Haus selbst begrüßt werden und die Beleuchtung den Anforderungen der Bewohner*innen entsprechend angepasst wird. Mittlerweile steht die Bezeichnung Smart Home als Oberbegriff für technische Verfahren und Systeme in Wohnräumen und -häusern, deren Fokus auf der Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit und effizienter Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installationen sowie automatisierbarer Abläufe liegt.

Smarte Lösungen für die Haustechnik bringen sowohl Betreiber*innen als auch Bewohner*innen von Gebäuden Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit. So ist es heute, nicht nur aufgrund der vorgegebenen Klimaziele, sondern auch angesichts der aktuellen Energiepreise und der unsicheren Situation am Energiemarkt beispielsweise immer wichtiger, die Energieeffizienz im Gebäudebereich genau unter die Lupe zu nehmen. Der österreichische Gebäudesektor ist einer der energieintensivsten Sektoren und birgt nach wie vor erhebliche CO₂-Einsparungspotenziale. Im Jahr 2020 hat der Gebäudesektor zum Beispiel rund acht Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente verursacht. Über drei Viertel der Bestandsgebäude in Österreich wurden vor 1990 gebaut und gelten laut Statistik Austria zu 60 Prozent aus energetischer Sicht als sanierungsbedürftig.

Dementsprechend zeigt die Studie "CO₂ Einsparungspotenziale im Gebäudebereich" des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE) große Einsparungsmöglichkeiten auf, wenn bei den Sanierungen auf intelligente Gebäudetechnik gesetzt wird. Den Studienautor*innen zufolge sollten dabei sowohl intelligente Regeltechnik, intelligente Beleuchtung als auch ein verbessertes Haus- und Gebäudemanagement zum Einsatz kommen. Am größten seien die Einsparungsmöglichkeiten im Bereich Heizung.

Transparente Einblicke in ­den ­Energieverbrauch

"Gerade jetzt, wo alle Welt über Energieeinsparungen spricht, kann die Gebäudeautomation glänzen", erläutert Jürgen Eckert, seines Zeichens Offer Manager Connected Homes Europe Operations bei Schneider Electric. "Smart-Home-Lösungen geben Anwender*innen – oft zum ersten Mal – transparente Einblicke in die heimischen Energieverbräuche. Ein aktives Energiemonitoring spielt beim Energiesparen eine wichtige Rolle, denn nur so lassen sich Einsparmöglichkeiten ausfindig machen." Eine automatisierte Steuerung von Licht, Jalousien oder der Heizung – "sei es über intelligente Sensoren, smarte Steckdosen, Funktaster oder eine digitale Heizungssteuerung" – mache hier bereits einiges möglich. "Beispielsweise lassen sich schon durch eine smarte Steuerung der Raumtemperatur die Heizkosten um bis zu 24 Prozent reduzieren."

Oft seien es schon kleine Maßnahmen und Nachrüstungen, die großes Potenzial für Einsparungen bringen. "Skalierbare Systeme wie unser Wiser ermöglichen es, dass man sein Zuhause Schritt für Schritt und anhand individueller Bedürfnisse ausstattet." Ideal sei es dann natürlich, "wenn alle Daten aus der Wohnung auf einer einheitlichen Oberfläche zur Verfügung" stünden. In der Wiser-Home-App seien beispielsweise über individuell anpassbare Dashboards nicht nur alle Informa­tionen für das Energiemonitoring zugänglich, auch die Steuerung des Systems von unterwegs sei problemlos möglich.

Der effiziente Betrieb von Immobilien steht daher heute mehr denn je auf der Agenda der Immobilienbranche. Wurde in der Vergangenheit der Begriff Smart Home oder Smart Building lediglich im Sinne des Komforts verwendet, steht heute, neben der Energie- und Ressourceneffizienz, vor allem der sinnvolle Einsatz von Technik im Vordergrund. Themen wie Energieunabhängigkeit und die Integration von Mobilitätskonzepten fordern dabei auch neue Ansätze in der Herangehensweise, wie Immobilien gebaut werden. Denn neue Technologien warten auf ihren intelligenten Einsatz und stoßen dabei auf oft teilweise antiquarische Gegebenheiten. Der Planungsphase etwa wird bislang noch nicht die Aufmerksamkeit und Wichtigkeit zuteil, die sie im Entstehungsprozess einer Immobilie genießen sollte. Mit der Folge, dass die Umsetzung oftmals darunter leidet.

Intelligente Gebäudeautomatisierung

Der intelligente Einsatz moderner Technologien ist aber ein wichtiger Schlüssel für effiziente Gebäude. Um deren Einsatz richtig planen zu können, sei der frühe Einstieg in die Planungsphase der richtige Zeitpunkt für Überlegungen der Nutzer*innen-orientierten Funktionalität der Immobilie. Nicht so viel Gebäudetechnik wie möglich, sondern so viel wie nötig, betont dementsprechend Christian Pillwein, Branchenmanager Building Automation bei Beckhoff.

Für Beckhoff sei "Technik kein Selbstzweck", sondern stehe "im Zusammenhang mit dem Wohl der gesellschaftlichen Entwicklung – Technologie für das Wohl der Menschheit und ihrer Umwelt". PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff, die in allen Bereichen industrieller Automatisierung erfolgreich eingesetzt werde, sei heute zum festen Bestandteil intelligenter Gebäudeautomatisierung geworden. "Die Anforderungen an die Intelligenz eines Gebäudes sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, wobei die Energieeffizienz sowie ein guter Return on Investment im Vordergrund stehen."

Dies sieht Mario Pascal Necker, Geschäftsführer E-Necker GmbH und zertifizierter Sachverständiger für Gebäudeautomatisierung und Gebäudetechnik EIB\KNX, ähnlich: "Smart Home spielt eine große Rolle bei unseren Kunden und ist mittlerweile zum Standard geworden." Dies sei vor einigen Jahren noch deutlich anders gewesen, in den Köpfen der Kund*innen sei damals das Bild, "Smart Home ist nur für Luxushäuser beziehungsweise im Zweckbau interessant", verankert gewesen. Mittlerweile habe sich dieses Denken aber verändert, Endverbraucher*innen wüssten inzwischen, dass ein Haus, das beim Energiesparen helfe, reale Vorteile biete.