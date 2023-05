So geht Energiesparen im Wohnhausbereich

280.000 Anlagen sind laut Plan der NÖ-Landesregierung bis zum Jahr 2040 in Niederösterreich auszutauschen. "Aber wo sind die Monteur*innen, die das tun? Derzeit herrscht auch hier ein Mangel an Fachkräften . "Deshalb haben wir als BFI Niederösterreich mit dem Fördergeber AMS NÖ in Sigmundsherberg das erste Klimaschutzausbildungszentrum in Bau. Dort lernen die Fachkräfte zusätzliche Qualifikationen für den wichtigen Bereich der erneuerbaren Energie und die daraus resultieren beruflichen Anforderungen", so AK-NÖ-Präsident Markus Wieser.