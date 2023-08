Soudal verstärkt Bereich Dach und Fassade

Als Anwendungstechniker für Dach und Fassade steht Sebastian Liemen seit Juni 2023 sowohl Industriekunden als auch dem Soudal-Vertriebsteam mit produkttechnischer Beratung und Support zur Verfügung. Der 44-Jährige ist gelernter Dachdecker, hat selbst 25 Jahre auf dem Dach gearbeitet und verfügt über fundierte Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Flach- und Steildach. "Ich freue mich, Soudal beim Ausbau des Kompetenzbereichs Dach und Fassade mit meiner langjährigen Praxiserfahrung tatkräftig zu unterstützen. Denn als Dachdecker habe ich auch viele Fassaden bekleidet. Sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung gewinnt die luftdichte Bauweise immer mehr an Bedeutung", so Sebastian Liemen.

Neben seinen Kernaufgaben Beratung und Support wird er in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum von Soudal auch die Felderprobung neuer Produkte und die Durchführung von Produktprüfungen mit seiner Expertise begleiten.

(bt)