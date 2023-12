"Geeignete Spenglerlehrlinge zu finden, ist mehr denn je eine große Herausforderung. Es gibt zu wenig interessierte und geeignete Kandidat*innen, das haben auch die Ergebnisse unserer großen Umfrage – die Prefa Partner-Offensive 2023 – gezeigt. Darum möchten wir unsere Partnerbetriebe tatkräftig unterstützen und haben ein neues exklusives Ausbildungsangebot auf die Beine gestellt: die Lehrlingsausbildung 'Spengler:in Plus'", erklärt Prefa Geschäftsführer Leopold Pasquali.

Ab 2024 möchte Prefa in enger Kooperation mit Partnerbetrieben mehrere Spenglerlehrlinge ausbilden. Prefa bietet in dieser Spenglerlehre zusätzliche Fortbildungen im Bereich Elektrotechnik zur fachgerechten Installation von Solarsystemen. "So bekommt bereits beim Nachwuchs nachhaltige Solartechnik und energieschonende Wärmedämmung einen besonderen Stellenwert. Die Lehrlinge bringen wertvolles Mehrwissen mit, das direkt im eigenen Spenglerbetrieb eingesetzt werden kann", so Pasquali. Theoretisches Wissen gibt es wie gewohnt an den Berufsschulen. Nach erfolgreich bestandener Lehrabschlussprüfung werden die Lehrlinge auch an die Betriebe übergeben. Leopold Pasquali: "So werden bei den Unternehmen wertvolle Fachkräfte gesichert."

(bt)

Nähere Informationen: prefa.at/spengler-plus