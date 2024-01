Nachfragerückgang zu verzeichnen

Im ersten Halbjahr 2023/2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 2.097,8 Millionen Euro (–7,0 Prozent zum 1. Halbjahr 2022/2023) und ein EBITDA von 299,2 Millionen Euro (–15,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum). Die EBITDA-Marge beträgt 14,3 Prozent, die Eigenkapitalquote liegt auf dem Niveau von 44,9 Prozent.

Dieses Ergebnis spiegelt laut Unternehmen die hochvolatilen Rahmenbedingungen der vergangenen sechs Monate wider. Umsatz- und Ergebnisrückgänge betreffen überproportional die Produktbereiche Fußboden, OSB und Schnittholz. Der Vorjahreszeitraum sei allerdings teilweise noch von einem außergewöhnlich guten Marktumfeld und Margenniveau geprägt. Die Produkte für den konstruktiven Holzbau und Fußboden seien nun direkt von der rückläufigen Bauindustrie betroffen. Positive Effekte auf die Umsatzentwicklung im Bereich der dekorativen Produkte für den Möbel- und Innenausbau ergaben sich laut der Aussendung des Unternehmens aus dem erstmaligen Einbezug des Werks Caorso (IT), an dem Egger seit Ende 2022 eine Mehrheitsbeteiligung hält. Darüber hinaus konnte das Werk in Lexington, NC (US) Mengensteigerungen durch den weiteren Marktausbau in den USA erreichen. Gesamt führten diese Effekte zu einem gruppenweiten Umsatz und Ergebnis leicht unter dem Niveau des Vorjahres, so das Unternehmen.