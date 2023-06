Die Ausgangslage am Markt für Dachmaterial für geneigte Dächer in Deutschland konnte im Jahr 2022 kaum herausfordernder sein, denn im Jahr davor hatten Hagelunwetter die Nachfrage kräftig angeschoben. Infolge erhöhte sich der Absatz von 76,6 Millionen Quadratmeter im Jahr 2020 auf 81,2 Millionen Quadratmeter im Jahr 2021. "Dass dieses Niveau gehalten werden kann, glaubte man nicht", so die Expert*innen von Branchenradar. Doch der Rückgang fiel geringer aus, als von vielen erwartet wurde.

Laut aktuellem "Branchenradar Dachmaterial für geneigte Dächer in Deutschland" sank die Nachfrage im Jahr 2022 nur um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 78,7 Millionen Quadratmeter, es wurden also noch immer um zwei Millionen Quadratmeter mehr verkauft als im Jahr 2020. "Zudem traf der Rückgang nicht alle Dachmaterialien. Der Absatz von Betondachsteinen erhöhte sich um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr", stellt Studienautor Dominique Otto fest.

Ein weiterer Grund für das Umsatzwachstum am Steildach-Markt waren die Verkaufspreise, die das zweite Jahr in Folge deutlich anzogen. Dadurch wuchs der Gesamtmarkt auch erlösseitig nochmals robust. Die Herstellererlöse stiegen im Jahresabstand um 3,3 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro. Einen Umsatzzuwachs verzeichneten Dachziegel, Faserzement und insbesondere Betondachsteine. Alle anderen Dachmaterialien stagnierten laut Brancheradar erlösseitig auf Vorjahresniveau.

(bt)