Studie: Bis 2050 ist 84 Prozent der Energie grün

Die Studie "The Future of European Renewable Energy" fasst Daten, die den Markt beeinflussen, in einer umfassenden Bewertung der Trends zusammen. Der Bericht zeigt auf, was die treibenden Faktoren für das Wachstum der erneuerbaren Energien in Europa sind. Er rekapituliert die Fortschritte bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und stellt die Landschaft der verschiedenen erneuerbaren Energiequellen dar. Ebenso werden die erforderlichen Qualifikationen und mobilen Technologieinstrumente benannt, die nötig sind, um das Wachstum der erneuerbaren Energien weiter zu unterstützen.

"Da sich die europäischen Länder vermehrt auf erneuerbare Energien konzentrieren, müssen das Fachwissen und die Fähigkeiten rund um diese Infrastruktur wachsen und sich in ganz Europa verbreiten", sagt Andrew Downs, Direktor bei White Space Strategy. "Das Personal, das in diesen neuen Bereichen tätig ist, muss mit Technologien ausgestattet werden, die ein effizientes und effektives Arbeiten auch in rauen, abgeschotteten Umgebungen ermöglichen."