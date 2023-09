Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Um die genannten Herausforderungen eigenständig zu bewältigen, muss das Personalmanagement professionalisiert, Weiterbildung und Digitalisierung gefördert, sowie rechtzeitig die Unternehmensnachfolge geregelt werden“, kommentiert Maximilian Maurer, Senior Manager bei S&B Strategy und Studienautor. Um diese großen Themen auch nachhaltig umzusetzen, gibt es einige unterschiedlich ausgeprägte Maßnahmen zur Professionalisierung eines Handwerksbetriebs. Welche Maßnahme dabei die strategisch sinnvollste ist, hängt von der spezifischen Einzelsituation des Betriebes wie Größe, Nachfolgesituation oder Grad der Digitalisierung ab. Eine zentrale Rolle für die Bekämpfung des Fachkräftemangels spielt die Professionalisierung des Personalmanagements. Aus der Studie gehen diverse Handlungsfelder sowohl für die Mitarbeitergewinnung als auch Mitarbeiterbindung hervor. Für das Recruiting stehen beispielsweise die Faktoren Sichtbarkeit und Benefits im Mittelpunkt. Bei der Mitarbeiterbindung kommt es darauf an, den Mitarbeitenden die richtigen Entwicklungsmöglichkeiten und eine attraktive Kultur zu bieten. Auch der steigenden Komplexität kann durch Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden entgegengewirkt werden.

„Das Handwerk ist ein Schlüsselfaktor für die Umsetzung der Klimaziele. Wenn es gelingt, die Handwerksbetriebe wieder attraktiver für bestehende Mitarbeiter und vor allem für Berufseinsteiger zu machen, sehe ich eine rosige Zukunft für die Branche“, sagt Patrick Seidler, Geschäftsführer bei S&B Strategy und Studienautor.

Ein alternativer Lösungsweg kann der Anschluss an eine nationale oder regionale Handwerksgruppe sein. Dabei profitiert der Betrieb von bereits existierenden professionalisierten Strukturen, gibt dafür aber je nach Größe der Gruppe seine Eigenständigkeit teilweise oder vollständig auf. Weitere Vorteile beim Anschluss an eine Handwerksgruppe sind ein besserer Zugang zu Fachkräften durch die höhere Attraktivität der Gruppe als Arbeitgeber, Verringerung der Komplexität durch die Integration in etablierte Prozesse, sowie die langfristige Regelung der Unternehmensnachfolge.