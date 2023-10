Swisspacer mit neuer Geschäftsführung

Matthias Bach ist bereits seit acht Jahren bei Swisspacer in verschiedenen Positionen tätig, 2017 übernahm er die Aufgabe als Technischer Direktor. "Ich bin stolz, dass ich das mir vertraute, talentierte Swisspacer-Team in die Zukunft führen darf und freue mich darauf, den erfolgreichen Internationalisierungskurs von Francis Cholley fortzusetzen", so Bach, der neben einem Masterabschluss in Industrial Engineering seit Anfang dieses Jahres auch einen Abschluss als Executive MBA vorweisen kann.

Mit dem Hersteller von Warme-Kante-Abstandhaltern ist der neue Geschäftsführer also bestens vertraut. Er hat die neuen Standorte in England und Frankreich mit aufgebaut und war maßgeblich an der Restrukturierung des Produktionsnetzwerks im Jahr 2021 beteiligt. "Aufgrund des großen Unternehmenserfolgs konnten wir die Produktions­kapazitäten durch Investitionen und Effizienzsteigerungen seit meinem Eintritt ins Unternehmen nahezu verdoppeln. Die Automatisierung und Digitalisierung von Produktionsprozessen sowie die Einführung von innovativen Logistikkonzepten spielten dabei eine ganz wesentliche Rolle", berichtet der neue CEO.

Der gelernte Ingenieur blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Unsere Innovations-Roadmap verspricht viele Produktneuheiten, und auch neuartige Services, wie intelligente Ladungsträger oder digitale Schnittstellen, die unsere Position als weltweit agierender, verlässlicher Partner weiter ausbauen werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit unserem leistungsfähigen Team, dem gewohnten Schweizer Qualitätsanspruch sowie der Nähe zu unseren Kunden die Erfolgsgeschichte von Swisspacer gemeinsam fortschreiben werden".

Der bisherige Geschäftsführer Francis Cholley wechselt als General Manager zu EuroKera, einem Joint-Venture zwischen Saint-Gobain und Corning.

(bt)