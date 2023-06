Als neuer Vertriebs- und Marketingleiter der Swisspearl Österreich GmbH bringt Michael Foisel ab 1. Juni wieder sein jahrzehntelanges Know-how und Branchenwissen in das Unternehmen ein.

Michael Foisel war bereits über zehn Jahre bei Swisspearl (vormals Eternit) in unterschiedlichen Vertriebspositionen tätig, zuletzt bis zum Jahr 2020 als Vertriebsleiter für den gesamten österreichischen Markt. "Nach einem mehrjährigen Wechsel in die Fertighausbau-Branche freue ich mich sehr, jetzt wieder Teil des Unternehmens zu sein", erklärt der neue alte Vertriebsleiter.

(bt)