Trauer um Glasermeister Sepp Tschebull

Glasermeister i. R. Sepp Tschebull ist am 31. Jänner 2024 knapp vor seinem 80. Geburtstag nach kurzer schwerer Krankheit im Klagenfurter Klinikum verstorben.

Sepp Tschebull entstammte der Aufbaugeneration Bulfon in Velden und hat den über vier Generationen geführten Glasereibetrieb stets selbst mit- und weiterentwickelt.

Seine Lehr- und Gesellenjahre absolvierte er im mütterlichen Betrieb. Nach der Meisterprüfung führte er ab 1969 das Familieneinzelunternehmen und baute es über die Jahrzehnte auf die heutige Größe und den aktuellen Standort aus.

Über 20 Jahre war Glasermeister Sepp Tschebull zudem Mitglied der Bundes- und Landesinnung, Vorsitzender der Lehrabschlusskommission sowie fünf Jahre lang Landesinnungsmeister-Stellvertreter.

Im örtlichen Vereinsleben wirkte er von Jugend an intensiv mit. Ob als Obmann der Volkstanzgruppe oder jahrzehntelang als Obmann des MGV-Velden. Sepp Tschebull vollbrachte seine Aufgaben bis zuletzt immer unaufgeregt ehrenhaft und war stets brauchtums- und heimatverbunden. Kärnten verliert mit Sepp Tschebull einen "echten Kärntner". Die Marktgemeinde Velden zeichnete ihn 2006 in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das kulturelle und wirtschaftliche Schaffen zum Wohl der Marktgemeinde Velden am Wörther See mit dem Ehrenring aus.

Auch die heimische Glaserschaft trauert um einen treuen Weggefährten.

