Der Rückgang der Bautätigkeit im Wohnbau, insbesondere im privaten Wohnbau, hat Auswirkungen auf die gesamte Glasbranche. Eine schnelle Erholung scheint nicht in Sicht zu sein. Wir sehen, dass die Märkte unterschiedlich stark betroffen sind und, dass das Auftragsvolumen in Österreich, besonders in Innerösterreich, deutlich höher ist als in unseren anderen Märkten. In manchen Teilen Deutschlands scheint es so, als wäre die Bautätigkeit völlig zum Erliegen gekommen. Es ist zu hoffen, dass sich der Markt bald wieder erholt.

Insgesamt glaube ich aber, dass nach wie vor im Sanierungsbereich viel zu tun ist, denn alle Themen rund um Klimaschutz, CO 2 , Energiepreise etc. können durch thermische Sanierungen, auch bei Überhitzung durch Verwendung von Sonnenschutzglas, ganz wesentlich und auch nachhaltig verbessert werden. Leider ist das Sanierungspotenzial derzeit zu wenig im Fokus der Immobilienbesitzer. Durch Anreize könnte auch die thermische Sanierung stärker belebt werden.

Aber auch im Innenbereich, insbesondere im Bad, sehe ich ein großes Potenzial. Individuell hergestellte Ganzglas-Duschen ohne viele Profile und eben ganz aus Glas, auch mit Glasrückwänden, sind nicht nur optisch und architektonisch ein Highlight, sondern weisen auch ganz entscheidende Pflegevorteile auf. Seit Corona weiß jeder, wie wichtig ein gesundes Umfeld ist. Kaum jemand akzeptiert heutzutage in seiner Dusche viele Fugen, Ecken, Rahmen und Schmutznischen, in denen sich leicht Schimmel bildet. Jeder weiß, wenn man Schimmel sehen kann, sind die Sporen auch in der Luft und somit in der Lunge. Die ÖNorm 3719 "Ganzglasduschen" nimmt auf diese hygienischen Aspekte besonders Rücksicht.

Leider ist die Zukunft sehr ungewiss und daher ist keine Prognose möglich. Umso ärgerlicher ist es, wenn trotz deutlich höherer Lohn- und Produktionskosten am Markt versucht wird, um jeden Preis Produktionskapazitäten zu füllen.