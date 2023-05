Hohe Anforderungen an Sicherheiten

Diesbezüglich ist ein Gleichklang mit dem Austrian Business Check des KSV1870 zu erkennen, wo klar erkennbar war, dass die Unternehmen ihre Finanzmanagement-Maßnahmen verschärfen und überlegter mit Investitionen umgehen beziehungsweise umgehen müssen. "Die Rahmenbedingungen für Innovationsprojekte haben sich 2022 deutlich eingetrübt. Die Finanzierung mittels Bankkredites ist nochmals merkbar zurückgegangen und die Anforderungen an Sicherheiten haben sich deutlich erhöht", erklärt aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister. Den Hauptgrund, warum Kredite nicht gewährt wurden und somit Investitionswünsche hinten angestellt werden mussten, seien fehlende Sicherheiten gewesen. Ein wirkungsvolles Instrument zur Abhilfe wäre die aws-Garantie. "Diese Art der Förderung hat sich nicht nur in den Krisen der vergangenen Jahre, sondern vor allem bei Innovations- und Wachstumsprojekten ganz klar bewährt und steht auch für Projekte in den Zukunftsbereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung zur Verfügung", so Sagmeister.