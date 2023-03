Umsatzplus bei Steildach-Bedeckungen

Statements aus der Steildach-Industrie

Johann Marchner, Geschäftsführer von Wienerberger Österreich, kommentiert das Geschäftsjahr 2022 so: "2022 war für Wienerberger Österreich ein sehr intensives und sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben alle unsere Produktionskapazitäten ausgeschöpft und die heimischen Baustellen verlässlich beliefert. Allein im Frühjahr 2022 wurden um 30 Prozent mehr Tondach-Ziegel ausgeliefert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Um die große Nachfrage bei aktuellen Projekten zu decken, konnten im Herbst 2022 nicht mehr alle Vorzieh-Bestellungen für 2023 bedient werden." Er erachtet den im Branchenradar angesprochene direkten Vergleich mit Betondachziegeln als nicht zulässig, da es zwischen Tondachziegeln und Betondachsteinen in der Materialzusammensetzung große Unterschiede gäbe.

Auch Robert Pramendorfer, Geschäftsführer Swisspearl Österreich GmbH (ehemals Eternit Österreich GmbH), sieht sich nicht als Absatzverlierer: "Das Jahr 2022 war für unser Unternehmen sehr erfolgreich. Wir konnten bei allen Dachprodukten ein Wachstum erzielen und können für das Jahr 2022 eine absolut positive Bilanz ziehen. Auch im ersten Quartal 2023 können wir über ein Umsatzplus quer durch unsere Produkte berichten. Einen Absatzrückgang bei unseren Faserzement-Produkten spüren wir aktuell in keiner Weise."

Betondachsteinproduzent BMI untermauert die positiven Zahlen aus der Studie. BMI Österreich Geschäftsfüher Thomas Schöffer sagt: "Für BMI hat sich der Steildachmarkt in Österreich im letzten Jahr insbesondere beim Dachstein positiv entwickelt. Wir konnten in diesem Segment einen Anstieg sowohl in Umsatz als auch Ertrag gegenüber dem Jahr 2021 erzielen. In den ersten zwei Monaten des heurigen Jahres hat sich dieser Trend für uns erfreulich fortgesetzt."

Zusammenfassend wollen wir 2022 also als gutes Steildach-Jahr abhaken.