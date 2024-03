Was die Bauwirtschaft beim Thema Nachhaltigkeit leisten kann:

Beim Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft haben unsere Baumeister und unsere Baustoffe etwas zu bieten, was sonst niemand bieten kann: Materialien, die sehr lange genutzt werden können, die in ihrem Nutzungsleben repariert und gewartet werden können und aus denen am Ende ihrer langen Lebenszeit ein neues Material oder Bauwerk entstehen kann.

Warum er für die Bauwirtschaft mittelfristig zuversichtlich ist – und warum nicht:

Die Zinsen und die Baupreise sind kurzfristig stark gestiegen. Aber das war ein Nachholeffekt, weil vorher die Zinsen sehr lange sehr niedrig waren und es viele Jahre keine Preiserhöhungen gab. Wenn man das über einen längeren Zeitraum glättet, erkennt man eine normale Entwicklung. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir relativ rasch durch diese Senke kommen. Es sei denn die Politik macht wieder einen Blödsinn.

Was er sich von der Politik nicht wünscht:

Die Bauschaffenden sind vor allem mit einem konfrontiert: Regeln über Regeln über Regeln. Viele Bauvorhaben scheitern bereits im Vorfeld an irgendwelchen Vorschriften. Ein Drittel aller Regeln müsste gestrichen werden. Und dann dürften keine neuen dazukommen. In manchen europäischen Ländern wird das so gemacht: Wo eine neue Regelung erlassen wird, muss im Gegenzug eine andere gestrichen werden. Bei uns in Österreich werden es immer mehr.

Was ihm auf den Magen schlägt:

Vor einigen Jahren wurde eine Initiative zum Abbau der Bürokratie gestartet. Dann kam Corona. Seitdem ist nichts mehr passiert. Ich habe mir vor kurzem angeschaut, was in den vergangenen zwei bis drei Jahren an neuen Regelungen für uns hinzugekommen ist. Dabei ist mir richtig schlecht geworden. Jede Regel für sich ist gut gemeint, aber es einfach zu viel und viel zu kompliziert. Wenn sich hier nicht rasch etwas bessert – davon ist ja die gesamte Industrie betroffen – wird das zu echten Wohlstandseinbußen führen.