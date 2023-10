Urkunden für die neuen Bauwerksabdichter

"Das Handwerk von uns Bauwerksabdichtern ist besonders verantwortungsvoll und wir streben dabei nach höchster Qualität", hieß Hans-Peter Springinsfeld, Tiroler Landesinnungsmeister der Bauhilfsgewerbe und Bundesberufsgruppensprecher der Bauwerksabdichter, die erfolgreichen Absolventen zur feierlichen Urkundenübergabe willkommen. "Das hohe Teilnehmerinteresse nicht nur aus Tirol bestätigt unsere Bemühungen und es freut uns ganz besonders, 14 neue 'Profis am Werk" begrüßen zu dürfen", betonte Kursleiter und Berufsgruppensprecher Gerhard Michalek.

Die erfolgreichen Teilnehmer können in Verbindung mit einer mindestens dreijährigen fachlichen Tätigkeit und der erfolgreich abgelegten Unternehmerprüfung den Schritt in die Selbständigkeit wagen.