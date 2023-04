US-Konzern kauft Viessmann

Viessmann Group bleibt eigenständiges Familienunternehmen

Die Viessmann Group bleibt ein eigenständiges Familienunternehmen im vollständigen Besitz der Unternehmerfamilie Viessmann. Die Familie wird ihre unternehmerischen Aktivitäten fortführen, um weiterhin Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten. Hierzu wird sie ihr Ökosystem ausbauen und sich über die Heizungsbranche hinaus auf CO 2 -Vermeidung, CO 2 -Reduktion und CO 2 -Speicherung fokussieren. Der Erlös aus dem Zusammenschluss mit Carrier wird größtenteils in die Viessmann Group reinvestiert. Daneben wird ein erheblicher Anteil in philanthropische Aktivitäten fließen. Die Viessmann Group wird auch Eigentümerin ihrer Traditionsmarke bleiben. Während Carrier die Marke Viessmann im Wärmesektor lizenziert und weiter ausbaut, wird die Viessmann Group ihre Präsenz in anderen Branchen stärken. Auch auf operativer Ebene werden die Viessmann Group und Carrier über die Unternehmensgrenzen hinweg in engem Austausch stehen.

Heute erzielt die Viessmann Group – ohne das Geschäftsfeld Climate Solutions – mit rund 4.000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von einer Milliarde Euro (inklusive nicht konsolidierter Gesellschaften). Klare Zielsetzung und Ambition der Viessmann Group ist es, spätestens bis zum Ende des Jahrzehnts auf eine Größe zu wachsen, die den Geschäftsbereich Climate Solutions heute übertrifft.

Prof. Dr. Martin Viessmann, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Viessmann Group: "Wir gehen den nächsten Schritt in der Geschichte unseres Familienunternehmens. Wir übernehmen Verantwortung für zukünftige Generationen, indem wir mit einem starken Ökosystem alle Facetten nachhaltiger, erneuerbarer Energielösungen fördern. Um unserem Leitbild noch stärker Rechnung zu tragen, kombinieren wir das Beste aus zwei Welten: eine breit aufgestellte Viessmann Group und eine globale Partnerschaft mit Carrier für den Geschäftsbereich Climate Solutions."