Kontinuierlicher Aufstieg

Florian Temper ist ein herausragendes Beispiel für die Entwicklung von Talenten innerhalb eines Unternehmens. In seiner Lehrzeit als Produktionstechniker hat er erste Erfahrung zu den unterschiedlichsten Fertigungsprozessen sammeln können und sich ein fundiertes Wissen in der Glasveredelung angeeignet. Es folgten berufliche Meilensteine als Leiter der Qualitätssicherung, anschließendem Aufbau des Technical Competence Centers für das internationale Fassadengeschäft sowie die ergänzende Leitung des Auftrags- und Projektmanagements. Seit Oktober 2022 ist Florian Temper Betriebsleiter bei Vandaglas Eckelt in Steyr.