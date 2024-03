Mittlere Alterskohorten sind zuversichtlicher

Ein interessantes Ergebnis der Studie ist, dass in mittleren Alterskohorten zwischen 30 und 49 Jahren die Schaffung von Wohneigentum am ehesten für realistisch gehalten wird. Sechs Prozent schätzen die Finanzierung für leicht darstellbar ein und für 22 Prozent ist konsequentes Sparen erforderlich. Ähnlich zuversichtlich sind Menschen in Niederösterreich und im Burgenland, wo gleichfalls sechs Prozent die Finanzierung als wenig herausfordernd sehen und 26 Prozent konsequentes Sparen für ausreichend halten, um Eigentum zu erwerben. Als sehr schwierig betrachten, wie zu erwarten war, Wiener*innen und Menschen aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg den Weg zum Eigenheim. In Oberösterreich und Salzburg vermuten in einem Wohnungskauf 67 Prozent eine nur unter großen Entbehrungen oder gar nicht zu bewältigende Aufgabe. In Tirol und Vorarlberg sind 75 Prozent dieser Ansicht und in Wien 71 Prozent. Rabe: „In diesen Regionen ist die Preisdynamik durch Zuzug, Zweitwohnsitze und hohe Grundstückspreise besonders hoch.“