Verschärfte Immo-Finanzierung hat schwere Konsequenzen

Es gibt viele gute Gründe, sich eine Immobilie zu kaufen. Doch in den vergangenen Monaten gab es bei den Wohnbaufinanzierungen einen massiven Einbruch. Auslöser sind die im August 2022 verschärften Vergabekriterien für Immobilienkredite. Denn die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat die neue Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO) erlassen. Es ging darum die Risiken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnimmobilien zu begrenzen.

Durch die KIM-VO müssen beim Immobilien-Kauf mindestens 20 Prozent an Eigenkapital zur Verfügung stehen, die Laufzeit des Kredits darf 35 Jahre nicht überschreiten und die monatliche Rückzahlung muss unter der Grenze von 40 Prozent des Haushaltseinkommens bleiben. Ausgenommen davon sind lediglich Kredite bis 50.000 Euro. Damit ist es deutlich schwerer geworden an einen Wohnkredit zu kommen. Dazu kommt, dass die steigende Inflation die Kaufkraft der Kreditkunden schmälert. Neben den Banken kommt dadurch zunehmend die gesamte Bau- und Immobilienwirtschaft in die Bredouille, was sich wiederum auf die Konjunktur auswirkt.