Verstärkte Nachfrage nach Kunststoffabdichtungen

Auch Bauwerksabdichtungen litten 2022 stark unter der geschwächten Baukonjunktur. Laut aktuellem "Branchenradar Abdichtungsbahnen" und "Branchenradar Flüssige Bauwerksabdichtungen" in Österreich verringerte sich der Absatz von Abdichtungsbahnen um knapp drei Prozent, der Bedarf an flüssigen Bauwerksabdichtungen sogar um nahezu zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dank steigenden Verkaufspreisen in beiden Warengruppen wuchsen die Herstellererlöse dennoch um 5,5 Prozent gegenüber 2021 auf insgesamt 243,5 Millionen Euro. Im Jahresabstand stieg der Verkaufspreis von Abdichtungsbahnen laut den Marktforscher*innen im Schnitt um 9,3 Prozent, von flüssigen Bauwerksabdichtungen sogar um 16,2 Prozent.