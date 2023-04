Die Marktforscher*innen melden Preissteigerungen für Bekleidungsmaterial um nahezu zehn Prozent im Jahr 2022, nennen das Umsatzplus der Hersteller aber "bescheiden". Laut aktuellem "Branchenradar Vorgehängte hinterlüftete Fassaden in Österreich" stiegen die Erlöse 2022 lediglich um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 53,5 Millionen Euro, da gleichzeitig die Nachfrage in allen Materialgruppen sank.

Umsatzzuwächse gab es laut Branchenradar nur bei Hochdrucklaminatplatten (HPL) und Metall. "Bei Ersterem, weil sich der Bedarf nur vergleichsweise moderat reduzierte und bei Metall, weil die Verkaufspreise überdurchschnittlich stark angehoben wurden", erläutern die Analysten. Und sie prognostizieren: "In den nächsten Jahren kommt der Markt voraussichtlich auch erlösseitig unter Druck". Sie sehen ein Sinken der Nachfrage durch schrumpfende Baustarts und eine verstärkte Kannibalisierung durch Glasfassaden und WDVS. Weshalb die Preiserhöhungen nur mehr in geringem Ausmaß umgesetzt werden könnten.

(bt)