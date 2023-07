Wärmepumpen: Vaillant heizt den Klimadiskurs auf

Bild oben: Vaillant Österreich-GF Markus Scheffer: Die Politik hat erkannt, dass die Wärmepumpe einen wertvollen Beitrag zur Wärmewände beiträgt.

Das Klimaschutzministerium in Wien war kürzlich Schauplatz eines regen Diskurses. Spezialisten aus unterschiedlichen Branchen hatten sich versammelt, um über die Rolle von Wärmepumpen in der sogenannten Wärmewende zu debattieren. Und in diesem Umfeld bringt die Vaillant Group eine entscheidende Perspektive ein.

Seit fast einem Jahrzehnt hat die Vaillant Group die Wärmepumpentechnologie als einen strategischen Kernbereich ihres Geschäftsmodells identifiziert. Ihre Mission? Ein Beitrag zur dringend benötigten Klimawende leisten. Dabei hat das Unternehmen nicht nur erhebliche Investitionen in den Ausbau dieses Geschäftsbereichs getätigt, sondern auch ihre Kapazitäten in Forschung und Entwicklung bedeutend aufgestockt und das Produktportfolio im Bereich der Wärmepumpen kontinuierlich erweitert.