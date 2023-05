Warema: Erweiterung des Vorstands

Steffen Konrad übernahm mit 1. April 2023 die neu geschaffene Rolle des Chief Financial Officers (CFO). In seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Warema Renkhoff SE verantwortet er die Bereiche Finanzen, IT und Digital Business. Darüber hinaus leitet er die Business Unit Smart Building Solutions.

Steffen Konrad ist bereits seit 1996 im Unternehmen beschäftigt und hatte im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn bei Warema unterschiedliche Projekte und Führungsaufgaben in den Bereichen IT und Controlling inne. Seit 2009 gehörte er der Geschäftsleitung der Warema Renkhoff SE an und verantwortete in dieser Rolle die Bereiche Finanzen sowie IT & Digital Business.

Neben Steffen Konrad werden die bisherigen Vorstandspositionen unverändert weitergeführt: Angelique Renkhoff-Mücke bleibt weiterhin Vorstandsvorsitzende, Michael Müller verantwortet den Bereich Technik und Christian Steinberg den Bereich Global Market.