In den 1990-er Jahren begannen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, sich verstärkt mit energieeffizienten Bauprodukten zu beschäftigen, um den Wärmeverlust in Gebäuden zu reduzieren. In den Fokus geriet auch ein kleines Bauteil im Randverbund von Isoliergläsern – der Abstandhalter. Der Begriff "Warme Kante" sollte von Beginn an die verbesserte Wärmedämmung dieser Kunststoff-Abstandhalter hervorheben. Sie ist mittlerweile in der Baubranche fest etabliert – dank Herstellern wie Swisspacer.

Vor 25 Jahren gegründet, hat sich das Schweizer Unternehmen zu einem Impulsgeber und Innovationsführer entwickelt – das zeigen auch die rasch gestiegenen Produktionskapazitäten: "Seit meinem Eintritt im Jahr 2015 hat sich der Output nahezu verdoppelt", sagt Matthias Bach, der seit Oktober neuer Geschäftsführer bei Swisspacer ist, und ergänzt: "So ist beispielsweise aus einer einfachen, überschaubaren Produktionshalle mit Bodenblocklagerung heute ein hocheffizientes, stark automatisiertes Werk mit einem modernen Hochregallager geworden".