Wechsel in der Odörfer-Geschäftsführung

Odörfer ist mit drei Niederlassungen in Graz, Wr. Neustadt und Klagenfurt vertreten, für die Johannes Huber-Grabenwarter (im Bild rechts) bereits seit vielen Jahren in seiner Funktion als Vertriebsleiter zuständig ist. Mit 1.1.2023 übernimmt der Vertriebsexperte in einem geordneten und geplanten Übergang nun auch die Geschäftsführung von Hans-Peter Moser (links).

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseren erfolgreichen Weg konsequent fortzusetzen. Odörfer ist als verlässlicher und berechenbarer Partner bei unseren Installateurkund*innen etabliert, und aus dieser Basis der gemeinsamen Stärke heraus sind wir für zukünftige Herausforderungen wie erneuerbare Lösungen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bestens gerüstet", betont Huber-Grabenwarter.

Hans-Peter Moser behält weiterhin die Gesamtverantwortung für die GC-Gruppe Österreich. "Johannes Huber-Grabenwarter hat in den vergangenen Jahren in seiner Funktion als Vertriebsleiter Können, Professionalität, Mut und Weitblick bewiesen. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm eine exzellente Nachfolge für die Leitung von Odörfer haben. Gerade in Zeiten, die von Umbrüchen gekennzeichnet sind – Stichwort hohe Energiekosten und steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien – braucht es verlässliche Führungspersönlichkeiten wie Johannes Huber-Grabenwarter“, so Hans-Peter Moser.

Der gebürtige Steirer und dreifache Familienvater war nach einem Wirtschaftsingenieurwesen- und Maschinenbaustudium an der Grazer TU unter anderem bei den Unternehmen Hilti und Purmo Group (vormals RettigICC) in leitenden nationalen und internationalen Vertriebs- und Marketingpositionen tätig, um im Anschluss daran seine Kompetenzen und Branchenerfahrung als Vertriebsleiter bei Odörfer einzubringen.