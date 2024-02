Wie geht es der österreichischen Dachbranche?

Wenn politisch nichts getan wird, kann es 2024 für das Baugewerbe eine echte Bauchlandung geben. Dann besteht auch das Risiko, dass Beschäftigte in andere Branchen abwandern und vielleicht nicht zurückkommen. Das sagen nicht nur wir, sondern auch die Bauinnung und viele unserer großen Partner. Wenn Sie sich die nackten Zahlen der Statistik Austria ansehen, wird die Krise noch transparenter: Vor fünf Jahren wurden 69.900 Baugenehmigungen erteilt, 2023 sank die Zahl mehr als die Hälfte, auf 33.900. Für heuer wird ein weiterer Rückgang erwartet. Das sind dramatische Zahlen. Die strenge Kreditvergabe und das hohe Zinsniveau machen den Hausbau für viele Familien schlicht unmöglich.

Viele im Baugewerbe wissen nicht, wie das Jahr weitergehen wird, weil die Aufträge fehlen. Im Dachbereich droht der Neubau fast komplett wegzubrechen; hier gibt es zumindest noch den Rettungsanker Sanierung inklusive erneuerbarer Energie, sprich Photovoltaik. Aber auch im Bereich Sanierung muss man erkennen, dass auch eine umfassende Dachsanierung einen hohen Kapitalbedarf nach sich zieht und somit ebenfalls schwerer zu realisieren ist.

Es gibt zahlreiche Kleinst- und Reparaturaufträge, die aber einerseits wenig Material erfordern und andererseits von den verfügbaren Kapazitäten der Betriebe am Markt bei weitem übertroffen werden.

Die Liste der Möglichkeiten für Maßnahmen ist lang, die Politik muss jetzt wirklich in die Gänge kommen. Vor kurzem haben wir gemeinsam mit 17 führende Unternehmen der Bauwirtschaft einen klar formulierten Forderungskatalog an die Politik gerichtet:

1. Wohnbauförderung aufstocken und Zweckbindung wieder einführen.

2. Steuerliche Maßnahmen setzen, um Investitionen zu fördern.

3. Mehr Wohnungsneubau.

4. KIM-Verordnung anpassen, Wohneigentum muss wieder leistbar sein.

5. Radikale Vereinfachung der Bauförderung und Abbau bürokratischer Hürden.

Dieser Schulterschluss in der Branche ist einzigartig, aber dringend notwendig. Gerade in Zeiten der Krise muss das Verbindende über dem Trennenden stehen. Über die Website mehrzuhaus.at sind die Forderungen detailliert nachzulesen. Wir sehen diese ersten Aktivitäten aber erst als Auftakt für weitere Aktionen, um auf die enorm angespannte Situation am Bau hinzuweisen. Jetzt ist die Politik mehr als gefordert.

Die Profis am Dach wissen wohl genau, in welchen Bereichen sie wachsen können. Da braucht es meine Zwischenrufe nicht. Was wir aber bei Wienerberger aktiv tun: Wir haben unser digitales Dachplanungs-Tool "All4Roof" um weitere Planungs-Features ergänzt und machen somit umfassende Dachplanungen und -kalkulationen bzw. entsprechend schnelle Angebote an den Kunden für unsere Partner auf Knopfdruck möglich. Weiters unterstützen wir Dachdecker mit neuen innovativen Komplettsystem wie unser Photovoltaikangebot "Wevolt Complete", um neue Geschäftsfelder zu erschließen und das mit einer technisch einwandfreien PV-Aufdach-Lösung. Wenn Dachdecker hier auf professionelle Partner vertrauen und Allianzen mit Elektrikern schmieden, ist noch viel Potenzial vorhanden. Außerdem arbeiten wir an kleinteiligen Keramikfassaden, um das Angebot für unsere Dachdecker zu erhöhen und unseren Partnern neue Geschäfte zu ermöglichen. Dieses Sortiment werden wir mit Beginn der zweiten Jahreshälfte in den Markt einführen.