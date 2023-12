Neubau und Sanierung: In welchem Verhältnis lag der Umsatz an Dach-Produkten von Wienerberger in den letzten Jahren? Wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren?

Heute haben wir ein Verhältnis von etwa 70 Prozent Sanierung zu 30 Prozent Neubau. Das war relativ konstant in den letzten Jahren. Hier wird sich grundsätzlich auch nicht viel ändern, wenngleich der Neubau noch weniger werden wird, gerade im kleinvolumigen Bau. Damit wird die Sanierung auch tendenziell zunehmen. Was wir aber sehen, und das stimmt mich doch optimistisch, ist, dass es Bauträger gibt, die das Thema verdichteter Wohnbau verstärkt angehen – also Doppelhaus und Reihenhaus versus Einfamilienhaus.

Und es gibt auch genug Altsubstanz am österreichischen Markt. Doch hier sind wir wieder beim Punkt: Auch die Sanierung eines Daches ist ein Investitionsprojekt. Und leider passiert der Ersatz der Heizung oder der Fenster schneller, als das Dach angegriffen wird. Doch natürlich, tendenziell wird die Sanierung wichtiger.

Die Konkurrenz an leichten, sanierungsgeeigneten Deckmaterialien ist groß. Mit welchen Argumenten und Produkten geht Wienerberger in den Markt?

Grundsätzlich bleiben wir unserer Produktphilosophie und unserem Marktzugang treu. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass ein Tondachziegel seine Marktbedeutung hat. Er punktet bei der Langlebigkeit und damit auch in der Nachhaltigkeit. Das sehen wir auch an vielen historischen Bauten: Ein Dachziegel bewahrt über Generationen hinweg seine Funktion, auch in Farbe und Form. Deshalb wird es auch in Zukunft Potenzial für den Tondachziegel geben.

Gerade im urbanen Raum glaube ich, dass man prinzipiell wieder vermehrt über die Nutzung des Dachgeschosses nachdenken wird. Hier könnten wieder Technikräume, Stauräume etc. untergebracht werden, denn der Keller – mit der teuerste Bereich im Bau – wird an Bedeutung verlieren. Stadtbewohner haben immer weniger Autos, Garagen werden nicht mehr in dieser Größe benötigt werden. Das sind Themen, die man neu denken kann und die das Steildach wieder befeuern können.

In Kooperation mit dem österreichischen Photovoltaik-Modulhersteller Sonnenkraft bietet Wienerberger seit kurzem eine intelligente Aufdach-Photovoltaik-Lösung inklusive Planung und Service. Was sind die Vorteile und wie läuft der Verkauf an?

Mit unserer neuen Photovoltaik-Aufdach-Lösung unterstützen wir den Dachdecker. Wir bieten eine technisch saubere All-in-One-Lösung. Denn an vielen Beispielen sieht man, dass Dächer bei der PV-Montage undicht werden, weil Dachziegel oder auch Betondachsteine ausgefräst und damit zerstört werden und die Universalhaken zur Verankerung für die Photovoltaik genutzt werden.

Bei uns gibt es eine saubere, integrierte Dachstütze, die der Dachdecker dem Endkunden gleich mitanbieten kann. Denn er ist der erste Ansprechpartner, noch vor dem Elektriker. So kann er zusätzlich Wertschöpfung für sich generieren und der Kunde hat eine technische saubere Lösung. Und alles was unter dem Dach ist, bleibt Aufgabe des Elektrikers. Unser Ansatz ist eine gute und nachhaltige Photovoltaik-Lösung. In den Gesprächen mit den Dachdeckern stoßen wir durchwegs auf offene Ohren. Wir bieten Unterstützung von der Planung bis zur Montage, und handwerklich ist der Dachdecker der Experte für eine fachgerechte PV-Montage.