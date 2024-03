Was bedeutet die Übernahme für Creaton?

Der deutsche Dachziegel- und Betondachsteinhersteller Creaton besteht seit mehr als 130 Jahren. Und das soll auch so bleiben: "Die acht deutschen Creaton-Produktionsstandorte in Bayern, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen werden in das Unternehmen integriert. Die Marke Creaton bleibt erhalten. Künftig arbeiten knapp 2.000 Beschäftigte unter einem Dach", so die ersten offiziellen Informationen.

Der bisherige CEO der Creaton-Gruppe Sebastian Dresse übernimmt die Geschäftsführung von Wienerberger Deutschland und berichtet an Jürgen Habenbacher, COO Deutschland und Polen der Wienerberger Gruppe. Jürgen Habenbacher kommentiert: "Die Zusammenführung zwei so starker Unternehmen und Marken unter einem Dach ist ein starkes Signal und eine große Verantwortung. Unsere gemeinsame Expertise und Innovationskraft ermöglichen es uns, zukunftsweisende Lösungen für den Neubau und die Renovierung zu entwickeln und unsere Position weiter zu stärken. So ebnen wir den Weg für eine nachhaltige Zukunft, die allen Generationen zugutekommt."

Sebastian Dresse, bisher Geschäftsführer der Creaton GmbH und künftig Geschäftsführer von Wienerberger Deutschland zu den Veränderungen: "Ich freue mich für die Aktivitäten der Wienerberger die Verantwortung als Geschäftsführer zu übernehmen. Zusammen können wir mit unseren starken Marken, unserer regionalen Kundennähe, sowie unserem einzigartigen Produkt- und Dienstleistungsportfolio gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitern so viel mehr erreichen."