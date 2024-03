Wienerberger übernimmt Terreal

Bereits am 20. Dezember 2022 informierte die Wienerberger Gruppe über geplanten einen Megadeal am europäischen Steildach-Markt: Die Vereinbarung zum Erwerb ausgewählter Kerngeschäfte von Terreal, darunter auch die deutsche Terreal-Tochter Creaton. Nachdem die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde wegen kartellrechtlicher Bedenken eine vertiefte Prüfung verlangte, verzögerte sich die Übernahme. Doch jetzt ist es fix: "Nach Erfüllung aller Vollzugsbedingungen erfolgte der erfolgreiche Abschluss der Transaktion zum Erwerb des Terreal-Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie von Creaton in Deutschland", gibt Wienerberger am 1. März 2024 bekannt.