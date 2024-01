Das neue Jahr beginnt mit denkbar schlechten Nachrichten für die Branche. Ein Traditionsunternehmen mit Sitz in Seekirchen (Salzburg) ist in große Schwierigkeiten geraten: Die Windhager Logistik GmbH (AWL) hat beim Landesgericht Salzburg die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt, die Windhager Zentralheizung Technik GmbH (AWP) und die Windhager Zentralheizung GmbH (AWO) haben jeweils beim Landesgericht Salzburg die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt.

Laut Kreditschutzverband (KSV) liegen die Ursachen in "Marktkverwerfungen im bisherigen primären Geschäftszweig Biomasse im Jahr 2023" sowie "seit 2021 Aufbau eines zweiten Standbeins betreffend die Herstellung und dem Vertrieb von Wärmepumpen, welcher bis Juni 2024 fertiggestellt werden sollte." Die Finanzierung der Erweiterung seien durch die Unsicherheiten am Fördermarkt für erneuerbare Energien erschwert worden. Ein Finanzierungskonzept unter Einbindung von Investoren wurde daher angestrebt, konnte allerdings nicht finalisiert werden. "Die Schuldnerinnen mussten dann letztlich ihre Zahlungsunfähigkeit eingestehen", so der KSV. Betroffen sind bei Windhager Zentralheizung rund 150

, bei der Windhager Zentralheizung Technik rund 354 und bei der Windhager Logistik rund 6 Gläubiger.