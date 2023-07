Zeitreise in Farbe: Primasil von Synthesa feiert 40er

Im pulsierenden Jahr 1983, in dem "99 Luftballons" von Nena die Charts eroberte, Frank Ribery, die spätere Fußballlegende des FC Bayern München, zur Welt kam und das Space Shuttle Challenger seine erste Reise ins All antrat, wurde in den Laboren des Synthesa-Werks in Perg eine Innovation geboren: Primasil. Ach ja, und Österreichs Fußballlegende Herbert Prohaska wurde in diesem Jahr Meister mit dem AS Roma - aber das nur am Rande.

Primasil feiert 2023 sein vierzigjähriges Bestehen. Seit seiner "Geburt" hat diese wasserverdünnbare und umweltfreundliche Emulsionsfarbe auf Silikonharzbasis Fassaden in ganz Europa revitalisiert und neu definiert. Primasil bietet eine einzigartige Mischung aus extremer Wasserabweisung, die als "Kapillarhydrophobie" bekannt ist, und hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, wodurch Fassaden, selbst nach jahrelanger Belastung, frisch und neu aussehen.