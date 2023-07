Weltweit werden in allen Wienerberger-Werken Maßnahmen zum Klimaschutz gesetzt. Kürzlich konnten über 200 Werksteams aus 27 Ländern ihre Maßnahmenpakete im Rahmen einer internationalen Tagung vor den Wienerberger-Kolleg*innen präsentieren und nahmen so am internen "Wienerberger Decarbonization Award"-Wettbewerb teil.

Den Sieg in der Kategorie Dachziegel ging nach Österreich in das Werk Pinkafeld. Damit wurde das 68-köpfige Team rund um Werksleiter Felix Weinhandl für seine innovativen Maßnahmen zur Reduktion der CO 2 -Emissionen ausgezeichnet.