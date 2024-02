Zinco ist Teil der Holcim Gruppe

"Wir haben uns ganz bewusst für Holcim als unseren neuen Eigentümer entschieden, denn wir sehen in Holcim eine Kultur, die mit unserer übereinstimmt, eine gemeinsame Vision für eine erfolgreiche Zukunft und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit", betont Ulrich Schäfer, langjähriger geschäftsführender Gesellschafter von Zinco.

Jamie Gentoso, Global Head of Holcim Building and Solutions, sagt zur Erweiterung: "Ich freue mich, Zinco in der Holcim-Familie willkommen zu heißen, um unser Angebot an nachhaltigen Dachsystemen zu erweitern und mehr Natur in die Städte zu bringen. Zinco ist ein anerkannter Marktführer für fortschrittliche Dachbegrünungssysteme mit einem gut etablierten Netzwerk von Architekten und Bauherren bis hin zu Händlern und Bauunternehmern. Diese Übernahme erweitert unsere Führungsposition bei modernen Dachsystemen und erweitert das Angebot an innovativen und nachhaltigen Gebäudehüllenlösungen für unsere Kunden."