Der Rosenhügel wird Ort eines Weltrekords. Hier entsteht unweite des Wienerwalds im 12. Wiener Gemeindebezirk das Quartier Wildgarten mit rund 1.100 Wohnungen – der Großteil davon in der Regie des Bauträgers Austrian Real Estate (ARE), einer Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Das Besondere am Wildgarten ist nicht seine Größe, sondern die Bauweise von einigen der Gebäude, die hier entstehen: Auf den Bauplätzen 3, 12, 14 und 15 entstehen 157 Mietwohnungen in monolithischer Ziegelbauweise. Das bedeutet: Auch die tragenden Elemente sind aus Ziegel. Die Gebäude sind bis zu acht Stockwerke hoch. Es handelt sich damit um die weltweit höchsten Bauwerke, die mit dieser Technik bislang errichtet wurden.