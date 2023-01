Mithilfe virtueller Realitäten (engl. Virtual Reality, VR) lassen sich BIM-Modelldaten per VR-Brille realitätsnah betrachten. Bauherren oder Handwerker können beispielsweise das Bauvorhaben virtuell betreten, Platzverhältnisse und Ausstattungsdetails begutachten und so eine bessere Vorstellung vom Projekt zu bekommen, sodass Missverständnisse, Planungs- oder Ausführungsfehler vermieden werden. Erweiterte Realitäten (engl. Augmented Reality, AR) bringen BIM direkt auf die Baustelle. Dabei lassen sich über transparente AR-Brillen oder Tablets in das Realbild zusätzliche digitale Informationen, beispielsweise die gebäudetechnische Leitungsführung am Rohbau in der jeweils richtigen Perspektive und im richtigen Maßstab, einblenden.

Komplexe Details können so direkt an Ort und Stelle besprochen und gegebenenfalls Konfliktpunkte gelöst werden. Ebenso kann vorab überprüft werden, ob für die Montage ausreichend Platz vorhanden ist, ob Installationsschächte zugänglich oder Funktionsbauteile im eingebauten Zustand auch bedienbar sind etc. Mixed Reality (MR) erkennt zusätzlich die jeweilige Umgebung und ermöglicht eine Interaktion mit den eingeblendeten digitalen Inhalten respektive zwischen mehreren Teilnehmern einer MR-Präsentation. Das smarte Assistenzsystem Chekker von Robotic Eyes und Schöck Bauteile unterstützt beispielsweise per AR-Projektion die Produktion und Montage von Bauteilen in der Werkstatt oder auf der Baustelle und überwacht Ausführungsqualitäten.