Baugewerbe und Bauindustrie: Plus 9,5 Prozent

Inkrafttreten und Entfall einer Lohngruppe

Die Lohnerhöhungen treten jeweils mit 1. Mai in Kraft. Für die Erhöhung der Ist-Löhne wurde die traditionelle Parallel­verschiebungsklausel vereinbart. Diese besagt, dass Überzahlungen über dem ­kollektivvertraglichen Mindestlohn betragsmäßig erhalten bleiben müssen. Teil des Abschlusses ist auch der Entfall der bisherigen Lohngruppe V, in der zuletzt branchenweit nur noch rund 800 Personen (und davon rund zwei Drittel in Teilzeit) eingestuft waren. Jene Arbeitnehmer, die bisher in dieser Lohngruppe eingestuft waren, sind ab 1. 5. 2023 in die Lohngruppe IV einzu­reihen. Die Ausstellung eines neuen Dienst­zettels ist nicht erforderlich.