Aufgrund einer Änderung der Gewerbeordnung gelten seit 2018 geänderte Vorschriften für Meister- und Befähigungsprüfungen im Hinblick auf Struktur und Qualifikationserfordernisse. Sie müssen hinsichtlich des Inhalts und Umfangs so gestaltet sein, dass eine Anerkennung nachgewiesener Lernergebnisse – welche auf Deskriptoren des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) Bezug nehmen – vorgenommen werden kann. Diese Vorgaben machten eine Neufassung der BMBPO unumgänglich.

Mit August 2023 hat das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) die neue BMBPO kundgemacht. Aufgrund der in der Prüfungsordnung festgelegten Legisvakanz von zwölf Monaten tritt die BMBPO am 11. 8. 2024 in Kraft.

Der in der Grafik 1 ersichtliche Aufbau der neuen BMBPO erfüllt die hohen Ansprüche des NQR hinsichtlich der Berücksichtigung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen.