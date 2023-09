Die Broschüre „Baurestmassen“ dient seit vielen Jahren als Basisinformation für die komplexe Thematik des Abfallrechts im Baubereich. Für den Baupraktiker sind die Rechtsgrundlagen in diesem Bereich nicht leicht zu überblicken – Übersicht und Detailwissen sind gefragt. Die Rechtsgrundlagen reichen vom Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) über das Altlastensanierungsgesetz (ALSAG) bis hin zur Recycling-Baustoffverordnung (RBV). Die Broschüre bietet Informationen zu folgenden Bereichen:

• Einteilung der Abfälle in gefährlich/nichtgefährlich

• Gesetzl. Grundlagen (AWG, ALSAG, RBV etc.)

• Pflichten bei Bau- und Abbruchvorhaben (Rückbau, Trennpflicht, Schad- und Störstofferkundung, Übergabe von Abfällen)

• Verwertung und Recycling (Aushubmaterial, mineralische Baurestmassen)

• Praktischer Umgang mit Baurestmassen (Bodenaushub, Betonabbruch, Asphaltaufbruch, Bauschutt, Baustellenabfälle etc.)

• Erlaubnis für das Sammeln und Behandeln von Abfällen gemäß § 24a AWG.

Ein wesentlicher Mehrwert der Broschüre sind die Verweise auf weiterführendes Informationsmaterial wie z. B. auf das ALSAG-Merkblatt oder das Baurestmassen-Nachweisformular.

Praxisbeispiele

Neu bei dieser Broschüre ist eine Beilage mit anschaulichen Praxisbeispielen. Dabei werden verschiedene Baustellensituationen und die erforderlichen Verpflichtungen beschrieben, wie z. B. Standortgenehmigung, Regis­trierungspflicht, Untersuchungen, Aufzeichnungen oder allfällige ALSAG-Beiträge.

